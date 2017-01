Este primul an din viața mea sportivă când planurile legate de sport au legătură cu slăbitul și cu tonifierea. Asta și pentru că în ultimii 2 ani am mâncat ușor compulsiv (există așa ceva? :)) ) și am uitat că nu mai am metabolismul de la 25 de ani; la asta s-au adăugat și 2/3 …

