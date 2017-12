VIDEO | Gol de senzatie reusit de Mihai Capatina pentru FC Voluntari in meciul cu Sepsi!

Mihai Capatina, jucatorul Voluntariului, a marcat un gol superb in poarta celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, in victoria cu scorul de 3-0 a ilfovenilor din ultima etapa a acestui an.

Jucatorul de 22 de ani a reusit golul cu numarul 3 in minul 81, din pasa lui Adrian Balan, Capatina a sutat de la distanta si l-a invins pe portarul covasnenilor fara drept de apel. Acesta a dezvaluit ce l-a determinat sa suteze in loc sa isi continue cursa.

„Sincer sa fiu, am auzit de pe banca, cum imi strigau «poarta, poarta» si am tras direct. Le multumesc celor de pe banca! Ma bucur ca am reusit sa marchez. Sper sa marchez cât mai des”, a declarat Mihai Capatina, potrivit prosport.ro

FC Voluntari incheie anul pe locul 10 in clasamentul Ligii I, cu 25 de puncte obtinute in cele 22 de etape disputate.

