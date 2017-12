Veste proasta pentru rapidisti! Primaria Sectorului 1 nu va mai investi in Academia Rapid

La Primaria Sectorului 1 a avut loc luni, o sedinta importanta, in urma careia s-au luat niste decizii ce vor afecta nou-infiintata Academia Rapid.

In ciuda promisiunilor facute de edilul Dan Tudorache, care se angaja sa finanteze sportul, in special echipele de fotbal din sector si dorea ca Rapidul sa redevina o forta, rezultatele sedintei au fost altele.

Academia Rapid ar fi trebuit sa primeasca pentru inceput o suma de 320.000 de euro, iar Clotilde Armand, consilier la Primaria Sectorului 1, a anuntat pe pagina sa de Facebook ca investitiile vor fi oprite. Aceasta decizie va afecta echipa din Giulesti, iar consilierul a explicat cum s-a ajuns la acest acord.

„Noutati din Primaria Sector 1. in sedinta de astazi a Consiliului Local al Sectorului 1, PSD a anulat toate investitiile din sector: strazi, canalizare, alimentare cu apa (tot bugetul), DGASPC (11 milioane), scoli si spitale (12.5 milioane) sport, si bineinteles, rambursarile imprumuturilor (8.4 milioane). Cu alte cuvinte, se anuleaza aproape tot bugetul de investitii votat la inceputul anului. In schimb, domnul primar ne cere sa fim de acord cu o investitie de ultima ora: 100 de milioane la CET Grivita. Fara urma de proiect. Pe baza doar de promisiuni, primarul Tudorache a obtinut un nou cec in alb din partea consilierilor PSD & Co. Tot ce era prevazut pentru cetateni se anuleaza prin aprobarea acestui proiect fantoma”, a scris Clotilde Armand.