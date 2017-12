Vasile Miriuta pregateste terenul pentru retur: „I-am prezentat patronului o lista cu cinci jucatori”

Dinamo a incheiat la egalitate, scor 0-0, ultima partida a acestui an, disputata impotriva echipei ACS Poli Timisoara, in deplasare. Astfel, „cainii” au ratat accederea pe locul 5 in clasamentul Ligii I si raman in afara play-off-ului inainte de vacanta.

Vasile Miriuta a vorbit dupa aceasta intalnire si a explicat de ce echipa din subordine nu a reusit sa se impuna in fata timisorenilor.

„Am jucat pe un teren greu, am avut trei ocazii uriasii. Pe un asemenea gazon, cand ai ocazii, trebuie sa marchezi. La cat am ratat, trebuia sa fi castigat. Cand scapi de trei ori singurul cu portarul, trebuie sa o bagi in ate. Ne-au lipsit cativa jucatori de baza, dar cine a intrat zic eu ca a evoluat bine”, a spus Miriuta, potrivit Digi Sport.

Tehnicianul din Stefan cel Mare a dezvaluit ca i-a inaintat finantatorului Ionut Negoita o lista cu cinci jucatori pe care doreste sa ii aiba la echipa incepand cu aceasta iarna, iar in ceea ce priveste situatia lui Nemec, Miriuta nu are nicio garantie ca acesta va ramane la Dinamo: „Avem moral bun, urmeaza o perioada de pauza, in care ne vom pregati asa cum trebuie. E nevoie de intariri, i-am prezentat patronului o lista cu cinci jucatori, toti din Liga 1. Daca ii va aduce, eu sunt sigur ca ne calificam in play-off. Nu stiu daca Nemec va mai ramane. Eu il doresc aici, dar chiar nu stiu ce isi doreste el”.

Nascimento a suferit o accidentare in meciul de la Timisoara, iar Miriuta s-a declarat ingrijorat de situatia fotbalistului sau: „Nascimento nu e bine cu genunchiul, a primit o lovitura si il doare. Speram sa revina pana in primavara”.