Retrospectiva anului sportiv 2017 – august

Sportivii nostri au obtinut rezultate apreciate in luna august la Universiada de Vara de la Taipei, Mondialele de lupte, kaiac-canoe si de alergare montana seniori, Mondialele de judo cadeti, de inot juniori T enismanul Rafael Nadal redevene lider mondial pe 21 august, iar Lewis Hamilton egaleaza numarul de pole-position, 68, al lui Michael Schumacher in Formula 1.

– Mircea Lucescu, antrenor la nationala Turciei, pentru doi ani, inlocuindu-l pe „imparatul” Fatih Terim

– Viitorul Constanta, eliminata de Apoel Nicosia in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, in timp ce FCSB trece de Viktoria Plzen si va juca in play-off cu Sporting Lisabona

– Brazilianul Neymar, transferat pe cinci sezoane, la PSG, de la FC Barcelona, pentru suma record de 222 milioane de euro

– Jamaicanul Usain Bolt, cvintuplu campion olimpic, sufera prima infrangere dupa un deceniu, clasandu-se al treilea in proba de 100 metri a Mondialelor de atletism de la Londra. Competitie la care Andrei Gag, la greutate si Alina Rotaru, la lungime, s-au calificat in finale, incheind pe locul 12

– Arsenat Londra castiga Supercupa Angliei, 4-1, dupa prelungiri, cu concitadina Chelsea

– Simona Halep abandoneaza in sferturile turneului WTA de la Washington, dupa care pierde semifinala de la Toronto cu ucraineanca Elina Svitolina, finala Mastersului de la Cincinnatti cu iberica Garbine Muguruza si din primul tur la US Open

– Sase medalii, cate doua din fiecare metal, la Mondialele de canotaj juniori de la Trakai, Lituania

– Campioana olimpica de la Sydney, Andreea Raducanu, 33 de ani, aleasa presedinte al Federatiei Romane de Gimnastica

– Denisa Dragomir, bronz in proba individuala la Mondialele de alergare montana din localitatea italiana Premana si cu echipa, alaturi de Cristina Ghita, Iulia Gainariu, Ingrid Mutter

– Eduard Serban, 17 ani, aur la categoria 90 kilograme a Mondialelor de cadeti de la Santiago de Chile, intrecandu-l in meciul decisiv pe niponul Mori Kenshin

– Razvan Lucescu, antrenor la PAOK Salonic

– FCSB, eliminata din play-offul Ligii Campionilor de Sporting Lisabona, iar Viitorul Constanta de Red Bull Salzburg in acceasi faza a UEFA Europa League

– Daniel Oprita, demis de Juventus Bucuresti dupa etapa a saptea din Liga 1 si inlocuit de Marin Barbu

– 11 medalii, dintre care trei de aur (gimnasta Larisa Iordache, individual compus, sol si atleta Alina Rotaru, lungime), una de argint si cinci de bronz, la Universiada de Vara de la Taipei

– Alina Vuc cucereste prima medalie mondiala, un bronz, la categoria 48 kilograme a Mondialelor de lupte de la Paris, iar Estera Dobre Tamaduianu pierde finala mica, la 53

– Britanicul Lewis Hamilton, 46 de victorii si 68 de pole-position in Formula 1, egaland recordul detinut de germanul Michael Schumacher, retras din activitate

– Inotatorul Daniel Martin, bronz la 100 metri spate la Mondialele de inot juniori de la Indianopolis, SUA

– Argint pentru Leonid Carp-Victor Mihalachi in proba de canoe dublu 500 metri a Mondialelor de kaiac-canoe de la Racice, Cehia si un bronz la paracanoe KL3W 200 obtinut de Mihaela Lulea

– Boxerul Floyd Maywather, 40 de ani, 50 de victorii, fara infrangere, la profesionisti, depasindu-l pe legendarul Rocky Marciano, 49 de succese.