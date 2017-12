Olimpiu Morutan va semna cu FCSB: „Ne-am decis in proportie de 90%. Cu multa munca orice vis ti se indeplineste”

Olimpiu Morutan a anuntat ca s-a hotarat in proportie de 90% in ceea ce priveste viitorul sau si este aproape sa o paraseasca pe FC Botosani in favoarea FCSB-ului. Fotbalistul va oferi decizia finala joi, potrivit spuselor sale.

Tanarul fotbalist recunoaste ca isi doreste sa joace la FCSB, tentatia cupelor europene este mare pentru el si marturiseste ca ar fi un vis indeplinit.

„Saptamana asta, joi, o sa iau decizia finala. Balanta inclina 90% spre FCSB. Nu o sa merg cu parintii, o sa merg cu impresarul meu si o sa luam decizia impreuna. Fiecare parinte are de spus ceva copilului sau, dar ne-am decis in proportie de 90%.

Nu ma gandeam la transfer, dar cu multa munca orice vis ti se indeplineste. Nu a depins de mine, cluburile s-au inteles intre ele. Apoi a venit oferta pe care o asteptam eu, cu propuneri. Sunt foarte fericit, va dati seama ca ma vrea o echipa ca FCSB, o echipa foarte mare, care s-a calificat in primavara Europa League”, a declarat Olimpiu Morutan, potrivit Telekom Sport.