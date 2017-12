Ionut Popa a dezvaluit cum si-a pregatit jucatorii pentru meciul cu Dinamo: „Am avut doua discutii cu jucatorii in ultima perioada”

Ionut Popa a vorbit dupa remiza inregistrata in meciul cu Dinamo, scor 0-0 in ultimul meci din acest an, si a tinut sa isi felicite jucatorii pentru jocul prestat, dar nu le-a acordat nota maxima.

Acesta a dezvaluit ca le-a vorbit elevilor sai despre Revolutia din 1989 si despre moartea Regelui Mihai, iar pentru cunostintele istorice le acorda nota 10. La fotbal insa, timisorenii au fost de nota 8, iar pentru a ramane modest, Popa si-a acordat nota 5.

„Imi felicit jucatorii. Am avut doua discutii in ultima perioada cu jucatorii: despre revolutia din 1989 si despre moartea Regelui Mihai.

Ii felicit pe jucatori pentru raspunsurile date. Revenind la joc, a fost o evolutie influentata de teren, a fost un gazon desfundat. Pentru cunostintele istorice, fotbalistii mei merita 10. Pentru cum s-au prezentat azi merita nota 8. Eu, ca sa pot sa trec clasa, merit nota 5.

Dinamo e o echipa care se lupta la play-off, mi-au placut Katsikas, Mahlangu si Hanca. in ceea ce ne priveste, mi-a placut toata echipa”, a declarat Ionut Popa, potrivit Digi Sport.

Antrenorul a fost afectat de decesul Regelui Mihai si a tinut sa isi exprime regretul pentru ca nu a putut ajunge la inmormantarea de duminica, la Curtea de Arges: „Imi pare foarte rau ca nu am participat la inmormantarea Regelui. Am suferit cu totii de la echipa; mai ales eu, ca tatal meu l-a cunoscut. Ii felicit pe toti bucurestenii care au mers sa il conduca pe ultimul drum”.