EXCLUSIV / Lucian Enache, jurist AFAN: „Jucatorul va putea solicita despagubiri de la club, toate salariile pana la finalul contractului, ca sa se termina odata cu prostiile”

Lucian Enache, jurist in cadrul Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia jucatorilor de la Sepsi Sfantu Gheorghe exclusi din lot pentru a fi fortati sa-si rezilieze contractele cu gruparea covasneana.

„Principalul vinovat este Federatia Romana de Fotbal, pentru ca are niste regulamente facute in asa fel sa protejeze astfel de abuzuri. Aceste abuzuri nu sunt sanctionate in niciun fel.

Acum o luna s-a semnat un protocol intre FIFA, UEFA si FIFPro, avand in vedere exact un astfel de comportament, respectiv trimiterea jucatorilor sa se antreneze singuri fara un motiv rezonabil, motiv rezonabil insemnand venirea dupa o accidentare. Sa te fortez sa accepti o diminuare a contractului sau sa renunti la contract in totalitate, astea sunt practici abuzive si din sezonul urmator avem promisiuni de la FIFPro si de la FIFA ca vor fi prevazute in regulamentul international. Astfel de practici vor constitui justa cauza pentru denuntarea contractelor. Jucatorul care va mai fi supus unor astfel de presiuni va putea invoca justa cauza pentru denuntarea unilaterala a constractului si va putea solicita despagubiri de la club, toate salariile pana la finalul contractului, ca sa se termine odata cu prostiile astea.

La Sepsi e groaznic. Au fost anuntati ca nu mai fac parte din lot pentru ca nu dau randament. Nu stiu cum au gasit o modalitate sa vada ca jucatorii nu dau randament, pentru ca nu au fost folositi. Nu iti trebuie licenta la Harvard ca sa iti dai seama ca ei au premeditat chestia asta. Mie mi se pare ca antrenorul este initiatorul”, a declarat Lucian Enache, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.