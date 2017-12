EXCLUSIV / Ion Craciunescu a tras linie: „2017 a fost un an trist, pentru ca niciodata CCA nu a fost formata din atatia chiulangii, repetenti sau pilangii”

Ion Craciunescu a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre aspectul arbitrajului romanesc in anul 2017 si s-a declarat dezamagit de situatia intampinata in ultima perioada.

Fostul arbitru a acuzat prezenta pe nedrept a unor persoane in cadrul Comisiei Centrale a Arbitrilor.

„2017 a fost un an trist, pentru ca niciodata Comisia Centrala a Arbitrilor nu a fost formata din atatia chiulangii, repetenti sau pilangii.

Am vazut niste gafe de arbitraj impardonabile. Omul mai greseste, dar sunt unele faze peste care chiar nu poti sa treci.

Tara asta niciodata nu a dus lipsa de talente in arbitraj. Problema este alta. Coltescu este unul dintre cei mai talentati arbitri pe care i-am vazut eu. Depinde in ce intra, de cine sunt condusi si ce se doreste de la ei„, a declarat Ion Craciunescu in cadrul emisiunii „Executii in direct”.