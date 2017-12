AUDIO – EXCLUSIV / Gigel Gheorghe, in studioul Sport Total FM: „Este incredibil ca statul sa lase in paragina o oaza in mijlocul Bucurestiului”

Gigel Gheorghe, un slefuitor de talente la Scoala de Fotbal New Stars, unde face echipa cu Petre Marin si Sorin Ghionea, a fost prezent in studioul Sport Total FM, incepand cu ora 9:45, in cadrul emisiunii „Morning Sport” moderata de Daniel Nazare. Antrenorul a pregatit echipele de juniori ale Stelei si ale Sportului Studentesc si a vorbit despre fotbalul juvenil si situatia acestuia in momentul de fata.

„Eu am avut norocul de a-l avea ca antrenor la juniori pe Cornel Jurca. Dansul era un vizionar, va spun. Incepeam antrenamentul la 6 fara un sfert dimineata!

Siman a avut intentii foarte bune la Sportul Studentesc. Problema a fost dupa. Este incredibil ca statul sa lase in paragina o oaza in mijlocul Bucurestiului. E incredibil sa ai patru terenuri si sa nu le pui la dispozitie copiilor.

M-am intalnit cu Alibec pe 10 decembrie la ziua bunului meu prieten Sava Cristian. Problema este la el. A avut sansa de a pleca la 18 ani in Italia, dupa aceea a avut sansa sa se duca in Olanda. Acum, fara sa fiu rautacios, toti sunt prosti si noi suntem destepti? De ce nu l-au tinut? Are impresia ca toata lumea are ceva cu el.

Ceea ce ma deranjeaza in fotbalul juvenil sunt antrenorii pe care ii intereseaza strict rezultatul. Sunt foarte multi.

Obiectivul nostru este sa crestem jucatori. Eu as vrea la 16 ani sa ii bag chiar la Liga a IV-a. Eu, Sorin si Petre avem o linie pe care am pornit si nu ne abatem de la reguli”, spune Gigel Gheorghe.

