EXCLUSIV / Emil Sandoi: „Acustica pe care o are stadionul din Craiova o au foarte putine stadioane din Europa. Adversarii sunt intimidati”

Emil Sandoi a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre Cupa Campionilor Olteniei ce va avea loc pe 19 decembrie, in Sala Polivalenta din Craiova, dar si despre echipa din prima liga ce a devenit, spune el, si mai frumoasa odata cu revenirea pe „Ion Oblemenco”.

„A mai fost o editie tinuta la Chiajna cred. Important nu e numele, important e ca o sa ne revedem. Noi o sa fim mai multi, o sa fie si Craiova Maxima cu Sorin Cartu, Silviu Lung, Ticleanu, Donose, toti cei care au jucat, dupa aceea vor mai fi si dintr-o generatie mai tanara, Soava, Papura. O sa joc si eu, chiar daca nu mai sunt atat de tanar. Particip cu drag la asemenea actiuni.

Am inteles ca intrarea este libera si probabil ca o sa vina lume, depinde cata publicitate s-a facut pe seama acestui eveniment. In general, competitiile sportive in Craiova chiar sunt iubite.

Eu cred ca in momentul de fata stadionul din Craiova este unul dintre cele mai frumoase de la noi din tara, iar acustica pe care o are, foarte putine stadioane din Europa o au. Eu cred ca adversarii sunt intimidati de spectatori. La Craiova s-au facut pasi importanti in promovarea in performantei. Au fost foarte multe plusuri si cred ca o sa mai fie in continuare. Cred ca si centrul de copii si juniori este cel mai bun din tara, dupa Academia lui Gheorghe Hagi.

Craiova este o echipa frumoasa, iar cu acest public in spate este si mai frumoasa”, a declarat Emil Sandoi in cadrul emisiunii „Executii in direct”.