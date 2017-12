Eugen Neagoe, dupa infrangerea cu FC Voluntari: „Sunt convins ca putem ramane in Liga I”

Sepsi Sfantu Gheorghe a pierdut categoric ultimul meci al acestui an, scor 3-0 cu FC Voluntari, iar antrenorul covasnenilor, Eugen Neagoe, a explicat de ce echipa din subordine a pierdut la aceasta diferenta, spunand ca el este principalul vinovat.

„Ce as putea sa vorbesc dupa asemenea momente? Nici in Liga a treia nu se fac asemenea greseli. Mi-am pus mari sperante in aceasta partida. Dar am fost o rusine, imi cer eu scuze pentru oamenii care au stat in fata tv-ului si au fost chinuiti de ce aratat Sepsi in aceasta seara. Daca ei nu puteau sa inscrie, le-o dadeam noi, astfel incat sa marcheze. Repet, a fost rusinos cum ne-am prezentat, iar principalul vinovat sunt eu. Asta pentru ca eu am facut primul 11”, a spus Neagoe, potrivit Digi Sport.

In ceea ce priveste modificarile ce vor avea loc in aceasta iarna, Eugen Neagoe a anuntat un numar incredibil de juatori pe care vrea sa ii dea afara: „Vor pleca cel putin 11-12 jucatori, ne strangem mainile si ne despartim. Sper sa o facem ca prieteni, dar asa nu se mai poate. Trebuie sa aducem fotbalisti in fiecare compartiment, inclusiv in poarta. Nu putem sa continuam de maniera cum am evoluat in aceasta seara. Daca va fi nevoie de 12, de 14 jucatori, atatia vom aduce”.

Desi Sepsi Sfantu Gheorghe se afla pe penultimul loc in clasament, tehnicianul este increzator ca echipa sa va ramane in Liga I: „Sunt convins ca putem ramane in Liga I, dar trebuie sa schimbam multe. Nu putem continua ca pana acum sub nicio forma”.