Etapa cu cinci victorii in deplasare si una singura pe propriul teren!

Runda cu numarul 9 a Ligii Nationale de baschet masculin s-a incheiat cu cinci victorii ale echipelor oaspete si doar una in favoarea gazdelor. Continua sa conduca U BT Cluj-Napoca, 105-94 (55-50) la SCM Universitatea Craiova si SCM Timisoara, 83-73 (46-34) in fieful formatiei Phoenix Galati, ambele cu 16 puncte.

Urmeaza la un singur punct teamurile din Banie, Galati, Sibiu, 91-59 (51-30) reusit de CSM in propria arena cu BC Mures, CSM Steaua Eximbank, 84-62 (49-33) la Timba Timisoara si BCM Universitatea FC Arges Pitesti, invinsa acasa de CSM CSU Oradea, argesenii avand un meci mai putin jucat. Duelul ultimelor clasate, desfasurat in noua sala din soseaua Stefan cel Mare, a revenit celor de la Politehnica Iasi, 84-60 (40-33), care obtin primul succes, in timp ce Dinamo ramane fara victorie.

Etapa urmatoare debuteaza marti si se va incheia vineri cu partida derby dintre CSM Steaua Eximbank si BCM Universitatea FC Arges Pitesti.