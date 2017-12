Claudiu Niculescu, dupa victoria cu Sepsi: „Jucatorii vor intra in vacanta, dar eu nu”

FC Voluntari s-a impus cu scorul de 3-0 in fata celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, iar Claudiu Niculescu a marturisit ca a si uitat cum este sa te bucuri dupa o victorie.

Ilfovenii au castigat ultimul meci din acest an si au intrerupt astfel, seria neagra de sapte partide fara victorie, inclusa fiind si eliminarea din Cupa Romaniei.

Tehnicianul Voluntariului s-a declarat multumit dupa intalnirea cu Sepsi si a anuntat ca elevii sai vor intra in vacanta, insa el va munci in continuare, conturand alaturi de conducere strategia pentru partea a doua a campionatului.

„Am uitat sa ne bucuram, si eu si jucatorii. Am terminat bine. Am castigat acest meci pentru ca era important pentru noi, un meci de subsolul clasamentului. Am suferit foarte mult in ultima perioada. Moralul jucatorilor era in scadere. Ma bucur ca baietii au reusit sa se motiveze in aceasta seara.

Aceasta victorie ne da putina liniste, nu in totalitate. Au mai ramas patru meciuri extrem de grele din campionatul regulat. Este clar ca vom juca in play-out. Nici nu mai stiu ce sa mai zic dupa victorie, nu mai castigasem de mult.

Jucatorii vor intra in vacanta, dar eu nu, pentru ca maine voi merge sa discut cu conducerea despre strategia pentru urmatoarea parte a sezonului”, a declarat Claudiu Niculescu, potrivit gsp.ro.