CFR Cluj face cumparaturile de iarna: „Avem jucatori si din strainatate si din Liga I cu care suntem aproape sa semnam”

CFR Cluj a incheiat anul pe prima pozitie in clasamentul Ligii I si se pregateste pentru play-off inca din aceasta iarna.

Iuliu Muresan, presedintele formatiei ardelene, a anuntat ca echipa si-a pregatit lista de transferuri pentru aceasta pauza competitionala si a trecut deja la atac. Oficialul a dezvaluit ca CFR Cluj negociaza atat cu jucatori din strainatate, cat si cu jucatori din campionatul intern, fiind aproape de o intelegere cu acestia.

„Un jucator de atac e aproape sa semneze. O sa anuntam cand vor semna toate partile. Avem jucatori si din strainatate si din Liga 1 cu care suntem aproape sa semnam. Ne mai trebuie o extrema si un varf. E posibil sa plece 3 sau 4 jucatori si sa vina alti 2 sau 3. Ionita e un jucator pe care ni l-am dori, dar mai are contract. Nu stiu daca il putem lua. Nu suntem pe pista Keseru deocamdata.

Obiectivul nostru era loc de play-off. Primul loc este peste ceea ce ne-am propus. Dupa ce se va termina sezonul regulat, ne vom propune probabil podiumul. E posibil ca lupta la titlu sa fie in 6. si viitorul va fi la doua puncte de noi, dupa injumatatire. sanse are toata lumea. Eu as vrea Dinamo in play-off in detrimentul Botosaniului. Dinamo este echipa care aduce public”, a spus Iuliu Muresan, potrivit Telekom Sport.