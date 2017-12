„Cainii” intra cu speranta in vacanta: „O sa fim in play-off!”

Dinamo putea ierna pe loc de play-off, dar s-a incurcat la Timisoara, dupa ce a incheiat la egalitate, scor 0-0, meciul cu ACS Poli.

Alin Dudea a vorbit la finalul partidei si s-a declarat increzator in viitorul echipei sale, spunand ca este sigur ca Dinamo va incheia sezonul regulat pe loc de play-off.

„Puteam termina anul pe 5, asa terminam pe 7, dar atat am putut in aceasta seara.

La Dinamo e presiune la fiecare meci, dar eu sunt convins ca vom intra in play-off. Am demonstrat la partidele care conteaza ca ne mobilizam foarte bine, sunt sigur ca in cele patru meciuri ramase nu vom calca gresit. O sa fim in play-off!”, a spus Dudea, potrivit Digi Sport.