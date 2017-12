Adevarul despre situatia lui Alexandru Ionita: „E un jucator pe care multe echipe il urmaresc. Sa fiti convinsi ca il vom lasa sa plece”

Dani Coman, presedintele Astrei Giurgiu, a lamurit situatia lui Alexandru Ionita, fotbalist despre plecarea caruia s-a tot vorbit in ultimul timp.

Oficialul a anuntat ca, desi este un jucator dorit si urmarit de mai multe echipe, pe adresa clubului giurgiuvean nu a sosit nicio oferta scrisa pentru fotbalistul in varsta de 23 de ani. De asemenea, Coman a marturisit ca nu se va pune in calea unui posibil transfer al lui Ionita, desi Astra i-a facut deja oferta pentru prelungirea contractului.

”Este adevarat ca Alexandru Ionita e un jucator dorit, ca e un jucator pe care multe echipe il urmaresc, dar la fel de adevarat e ca nu am primit nicio oferta scrisa pe numele lui Alexandru Ionita. Daca vom primi, cu siguranta ne vom pune la masa negocierilor. Cert e ca noi i-am facut o propunere de prelungire a contractului, el, din ce am inteles, 4-5 zile e plecat din Bucuresti. Da, il asteptam sa revina si sa prelungim acest contract pe care-l mai are inca un an. Ionita mai are inca un an contract, nu 6 luni.

Pe noi, Ionita ne ajuta foate mult, dar la fel de mult l-a ajutat si clubul Astra pe Ionita sa ajunga la nivelul la care e in momentul de fata. Personal, imi doresc foarte mult sa-si prelungeasca, imi doresc, daca agentul lui va gasi o echipa foarte buna, care sa-l multumeasca atat pe el, cat si clubul, sa fiti convinsi ca noi il vom lasa sa plece. Niciodata nu am tinut un jucator cu forta”, a declarat Dani Coman, potrivit Telekom Sport.

In ceea ce priveste refuzul lui Alex Ionita de a merge la FCSB, Dani Coman este de partea jucatorului: ”Il inteleg, pentru ca acelasi lucru l-am simtit si eu si il simt in continuare. Niciodata n-as putea sa imbrac acel tricou, sa pun pe piept acea stema. Si sunt convins ca rapidistii adevarati, rapidistii cu suflet si cu sange visiniu niciodata nu vor imbraca tricoul Stelei”.