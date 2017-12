Mos Craciun a venit la CSM Bucuresti!

Sala Polivalenta a fost neincapatoare duminica. Nu s-a disputat un meci international, insa media de sportivi pe metru patrat a fost una ridicata. Primaria Capitalei, CSM Bucuresti si Engie le-au oferit cadouri de sarbatori fetelor si baietilor de la Centrul de Copii si Juniori ai CSMB.

In total peste 1800 de micuti talentati au fost rasplatiti cu cadouri de la Mos Craciun, au cantat alaturi de interpreta Ruby, s-au distrat la momentele de circ prezentate de invitatii speciali si au facut poze cu simpaticele mascote de la Cartoon Netwoork.

„Le multumesc tuturor sportivilor, parintilor, antrenorilor, fara ei ne-ar fi foarte greu sa ducem mai departe mesajul pe care CSM Bucuresti il transmite de cativa ani: ne dorim foarte tare sa facem educatie prin sport. Sportul nu inseamna neaparat performanta, ci foarte multa educatie. Daca acesti copii vin spre noi pentru ca sa se bucure de frumusetea sportului si sa-i educam in valorile sportului, atunci Romania va arata mai frumos si Bucurestiul va fi mai frumos „ – Gabriela Szabo, director general CSM Bucuresti.

O sala proprie si medalii la Tokyo 2020, principalele obiective

„Ne dorim sa dam Bucurestiului cat mai multe modele, pentru ca micutii au nevoie de modele. Echipa de handbal feminin a fost alaturi de noi, baietii din pacate nu au putut pentru ca jucau in acelasi timp la Sala Rapid. Sa dea Dumnezeu sa ne bucuram impreuna peste cativa ani la sala noastra. Vrem ca CSM sa dezvolte propria baza de pregatire, atat pentru performanta, cat si pentru cei ce fac sport de placere. imi doresc ca pe termen mediu CSM Bucuresti sa devina unul dintre cele mai puternice cluburi din tara si sportivii sa vina catre noi. Cred in managementul nostru, cred ca aici se pot dezvolta ca sportivi. imi doresc cat mai multi jucatori de la CSM sa faca parte din delegatia Romaniei pentru Jocurile Olimpice din 2020, dar si pentru Jocurile Olimpice din 2024”.

Handbalistele, modele pentru copiii si juniorii CSMB

Pustii de la CSM au mai avut un motiv de emotie in plus: vedetele de la echipa de handbal feminin au fost alaturi de ei la ceremonie. Paula Ungureanu, Oana Manea, Iulia Curea, Aneta Udristioiu, Alina Iordache, Majda Mehmedovici, secundul Adi Vasile si Cristina Varzaru au fost extrem de solicitati pentru poze, iar micii sportivi au dorit neaparat sa le afle toate secretele carierelor lor.

„Este o initiativa grozava, o sustin si sper ca cei mici sa aiba parte de cadouri cat mai multe. Este minunat sa crezi in minuni si in Mos Craciun. Eu nu-mi amintesc ca noi sa fi avut parte de asemenea petreceri cand eram la juniori. Copiii vin catre noi, au emotii, ne felicita, se bucura, noi le transmitem un sentiment de bucurie, le oferim atentie, pentru ca asta isi doresc. Sunt de patru ani la CSM, stiam ca avem o familie mare si an de an au fost organizate evenimente in preajma sarbatorilor „, a afirmat Iulia Curea, extrema „tigroaicelor”.

La fel de emotionata si fericita pentru ca a participat la eveniment a fost si Oana Manea. Pivotul bucurestencelor a povestit si o intamplare amuzanta petrecuta pe vremea cand era o copilita: „Sunt fericita ca oamenii se gandesc mult la sport si la handbal in special. Evenimentul este impresionant, ma bucur ca am adus bucurie copiilor. Suntem niste idoli pentru juniori, stiu ca sunt emotionati ca se afla in preajma noastra. Cand eram mica, nu se organizau astfel de petreceri, dar tin minte insa o sarbatoare la mama la serviciu. Cand l-am vazut pe Mos Craciun am inceput sa plang, cat eram eu de baietoasa, n-am mai spus nici poezia. M-am bucurat mult ca am primit cadoul”.

Aneta Udristioiu recunoaste ca si-ar fi dorit si ea in perioada junioratului astfel de evenimente, insa este fericita pentru cei care au parte de ele acum. „Cand eram junioara nu aveam asa ceva, erau alte vremuri. Sunt fericita ca cei mici ne sustin si ne indragesc. si noi ii indragim pe ei si ne bucura faptul ca fac sport. Ma bucur ca s-a umplut sala de oameni care fac sport”, a spus extrema de la CSM Bucuresti.

Vor sa le calce pe urme campionilor

„Este foarte important ca se promoveaza sportul, astfel de petreceri aduna toti copiii interesati de sport si este o extramotivatie pentru toti. In fiecare an aveam petrecere de Craciun, meciuri demonstrative, imi placea sa primesc cadouri si sa-i urmaresc pe antrenorii si mentorii mei la lucru. Nu ma asteptam sa fie sala plina, CSM a organizat acest eveniment foarte bine”, a marturisit si baschetbalistul Georges Darwiche (19 ani), juniorul CSM Steaua Bucuresti EximBank care a debutat in acest an si la echipa de baschet seniori.

Micutii sahisti, optimisti in viitor

Impulsionati de sportivii cu performante la nivel international, micutii „tigrii” au ganduri mari pentru 2018. Avand langa ei campioni mondiali sau europeni, multipli medaliati la diverse discipline, copiii de la CSM si-au stabilit obiective indraznete.

„Este foarte frumos ca a venit Mos Craciun sa ne imparta cadouri. Anul 2017 a fost unul foarte bun, am ajuns campion national la categoria sub 10 ani, iar visul meu este sa ajung campion mondial. Idolul meu este Magnus Carlsen, dar stilul meu de a juca este pe aparare, daca faci o greseala, te-am zdrobit „, a spus zambind micutul Andrei Ulian.

Colegii lui, Pavel Nastore si Adreea schiopu gandesc la fel.”2017 a fost un an foarte frumos si plin de surprize. in 2018 vreau sa ies campion mondial. A fost frumos la petrecere, mi-a placut ca a cantat Ruby”, a spus Nastore, in timp ce Andreea schiopu a afirmat: „2017 a fost un an cu multe reusite, m-am autodepasit, am obtinut de doua ori titlul de campioana nationala cu echipa. Am participat la mondiale si europene. Mi-as dori in 2018 sa ies campioana nationala la varsta mea, iar visul meu este sa devin, peste cativa ani, campioana mondiala la seniori”.

Capitanul de la rugby pariaza pe pepiniera CSMB

Nu doar juniorii si junioarele vor sa aduca trofee pentru CSM in 2018. si rugbistii promit sa se lupte pana la capat pentru laurii de campioni.

„Ma bucur ca multi copii fac parte din clubul nostru, asta inseamna ca vom avea un viitor stralucit. Am vazut copii de la toate categoriile de varsta si speram ca atunci cand vor termina junioratul vor face pasul catre echipa mare. Pentru 2018 imi doresc primul loc, acesta este obiectivul nostru, si nu doar la rugby, ci la toate sectiile. Acum suntem pe locul 3, dar la anul vom ataca primul loc. Am inceput sezonul mai greu, era normal, aveam multi jucatori noi, antrenor nou. A durat putin pana ne-am omogenizat, dar de la jumatatea campionatului au venit rezultatele”, a marturisit Adrian Ion, capitanul echipei de rugby CSM Bucuresti.

Brakocevic, promisiune pentru fanii de la volei

Venita la CSM Bucuresti in urma cu nici doua saptamani, voleibalista Jovana Brakocevic, un adevarat star mondial, s-a aratat impresionata de ceremonia la care a participat alaturi de micutul ei fiu, dar si de copiii de la CSM. „Sunt foarte incantata, e o experienta inedita si ma bucur ca am vazut atatia copii”, a spus sarboaica. Voleibalista le-a facut si o promisiune fanilor, in vederea meciului retur din CEV Cup (10 ianuarie 2018), cu rusoaicele de la Uralochka-NTMK: „Este posibil orice in sport. Vom incerca sa facem un joc bun si sper sa castigam acolo. stiu ca va greu, dar nu imposibil”

Lupta cu recorduri la atletism

Atletul Cristian Dumitrache trage tare in aceasta perioada sa-si revina dupa o accidentare. Pauza si recuperarea nu l-au doborat. Din contra! Dumitrache si-a stabilit obiective inalte pentru viitor: „Finalul de an ma prinde cu o problema medicala, dar clubul CSM m-a sustinut mereu si ma sustine sa depasesc acest moment si sa revin la marea performanta. imi propun o medalie la Europene si sa-mi depasesc recordul personal, sa trec de bariera de 2,30metri”.

Sunt asteptari mari pentru anul viitor de la atletii de la CSM Bucuresti. „in 2018 imi doresc sa obtin perfomante mai bune, sa fac baremul de Mondiale si sa reusesc un record personal. Eu sper ca in 2020 sa ajung la Olimpiada”, a dezvaluit Cosmin Dumitrache, campion national la 60 metri garduri.

„2017 a fost un an bun, am obtinut niste beneficii de la club, care m-au ambitionat si anul acesta am obtinut rezultate foarte bune. Am indeplinit baremul pentru Europene, competitie la care mi-as dori sa castig o medalie”, si-a expus planurile si juniorul Cristian Mirel Stoica (16 ani), proaspat recordmen national la 60 metri plat chiar luna trecuta (6.88 secunde).

In viteza spre performante internationale

„Tigrii” de la CSM vor sa puna pe harta sporturilor cu motor sigla CSM-ului, iar pentru asta sunt gata de sacrifiicile necesare performantei. „A fost un an foarte greu, am participat la Campionatul European, a fost prima data cand s-a organizat. La motocros sunt putine fete in Romania, dar speram sa vina cat mai multe. imi doresc foarte mult sa ajung in primele zece la europene”, a marturisit Iasmina Stan.

„Nu stiam ca sunt atatia sportivi la CSM. Anul acesta am iesit pe locul 4 la general, dar pentru 2018 imi doresc sa devin campion national. Cu multa munca, sper sa ajung campion european”, a precizat pilotul Alexandru Gradinaru.