EXCLUSIV / Helmuth Duckadam o compara pe FCSB cu Bayern: „Nici ei nu fac acest lucru”

Helmuth Duckadam a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, dupa victoria obtinuta de catre FCSB in ultima etapa a acestui an, scor 2-0 cu Viitorul, si s-a declarat multumit de parcursul echipei pe parcursul acestei primei parti a campionatului.

„Viitorul e o echipa care are foarte multi jucatori tineri si joaca fara presiune, ceea ce este foarte bine pentru ei. Au avut si ei ocazii multe, dar ma bucur ca victoria a fost de partea noastra.

Eu zic ca trebuie sa fim multumiti de acest tur si primele etape din retur. Suntem in primavara europeana si la doua puncte de CFR Cluj. Eu zic ca e un an bun. Cu siguranta ca se putea mai bine, pentru ca am pierdut doua jocuri pe care n-am fi avut voie sa le pierdem.

Nu cred ca se poate castiga campionatul detasat, nici in Germania, Bayern Munchen nu face acest lucru. Campionatul se va juca in play-off si atunci pot aparea multe surprize.

Eu cred ca mai este nevoie de 2-3 jucatori, in primul rand un fundas central si un atacant.

Ambele sunt contracandidate solide la titlu. CFR-ul are un lot numeric mai valoros. Craiova are o echipa foarte buna si jucatorii au facut meciuri frumoase. Banca lor de rezerve este destul de slaba”, a declarat Helmuth Duckadam in cadrul emisiunii „Fluier final”.