Victorie pentru Mircea Rednic si Dorin Rotariu in campionatul Belgiei!

Mouscron, echipa antrenata de Mircea Rednic, a disputat vineri seara, pe teren propriu, meciul impotriva formatiei Oostende, contand pentru etapa cu numarul 19 a primei ligi belgiene.

Prima repriza a acestei intalniri s-a incheiat la egalitate si fara gol marcat, iar unica reusita a partidei a venit in minutul 71, cand Amallah l-a invins pe portarul oaspetilor si a obtinut cele trie puncte pentru formatia antrenorului roman.

Dorin Rotariu a fost tinut pe banca de catre Mircea Rednic si a fost introdus in cel de-al patrulea minut al prelungirilor, in locul lui Bolingi.

Mouscron se afla pe locul 9 in clasamentul primei ligi belgiene, avand 23 de puncte adunate in cele 19 meciuri disputate, in timp ce Oostende ocupa locul 12, cu 19 puncte.