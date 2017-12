Romania, pe podium la competitiile de bob si sanie!

Sportivii de la disciplinele bob masculin si feminin, dar si la sanie feminin, sunt in prim plan la cele mai recente competitii pe gheata, ocupand locuri fruntase pe podiumurile internationale.

Federatia Romana de Bob si Sanie anunta cu mandrie ca tara noastra a obtinut doua medalii de bronz si una de argint, romanii surclasand tari cu traditie in aceste ramuri sportive. Iar rezultatele fruntase sunt rodul muncii depuse alaturi de antrenorii care i-au pregatit intens zi de zi inainte de a incepe sezonul de iarna.

Astfel, pe partia olimpica din La Plagne – Franta, acolo unde 28 de echipaje de bob au luat startul, sportivii Tentea Mihai si Ciprian Nicolae Daroczi au obtinut medalia de bronz la Cupa Europei la Bob doua persoane. Romanii au terminat pe locul al treilea cu timpul total de 2:01.48, fiind devansati de doua echipaje din Germania.

Clasare impresionanta pe partia olimpica din La Plagne – Franta si pentru echipajul de bob feminin format din Maria Constantin si Florentina Iusco. Fetele au ocupat locul doi si au fost medaliate cu argint dupa ce au inregistrat un timp total de 2:04.31, diferenta de primele clasate, respectiv Christin Senkel si Leonie Fiebig din Germania, fiind de doar 0.99 de sutimi. La startul competitiei au fost prezente 9 echipaje de bob.

Medalie de Bronz a obtinut si sportiva Raluca Stramaturaru la sanie feminin in cadrul Cupei Natiunilor, competitie ce s-a desfasurat in New York pe partia din Lake Placid, acolo unde a fost devansata de catre Andrea Vötter (ITA) si Ulla Zirne (LAT).

Federatia Romana de Bob si Sanie ii felicita pe sportivii si antrenorii care au reusit aceste performante, dar totodata si puncte valoroase in cursa de calificare pentru Jocurile Olimpice de la PyenChang, care vor avea loc in primavara anului viitor.