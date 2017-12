Retrospectiva anului sportiv 2017 – mai

Simona Halep, invingatoare la turneul WTA de la Madrid, reprezentantii canotajului, de patru ori pe podiumul Europenelor de la Racice, luptatorii si echipa feminina de handbal CSM Bucuresti, cu doua bronzuri la Europenele de seniori, respectiv un trofeu de aceeasi valoare in finala mica a Ligii Campionilor au fost performerii lunii mai.

Fenerbahce Istanbul a castigat Euroliga masculina de baschet, Rafael Nadal si-a trecut in palmares al 30-lea titlu de Masters Series, Suedia a furnizat surpriza Mondialelor de hochei pe gheata, intrecand in finala Canada, iar Lionel Messi a primit pentru a treia oara „Gheata de aur”.

– Real Madrid si Juventus Torino castiga semifinalele Ligii Campionilor cu Atletico Madrid, respectiv AS Monaco

– Manchester United si Ajax Amsterdam vor juca finala Europa League, dupa ce le-au eliminat pe Celta Vigo, respectiv Olympique Lyon

– Alina Vuc, 48 si Andrei Dukov-53, stllul libere, bronz la Europenele de lupte seniori de la Novi Sad. Competitie precedata de Congresul Federatiei Internationale, unde Razvan Parcalabu, seful forului din tara noastra, devine unul dintre vicepresedintii alesi

– Gyori Audi ETO castiga Liga Campionilor la handbal feminin, 31-30, dupa prelungiri, cu Vardar Skopje. CSM Bucuresti pierde la Vardar, 33-38, dar ia bronzul, in urma victoriei din finala mica, 26-20 cu Buducnost Podgorica, echipa Cristinei Neagu

– Nationala masculina de handbal rateaza calificarea la Euro 2018, 22-23, acasa si 22-27, in deplasare, cu Serbia

– Simona Halep obtine al doilea titlu WTA, 7-5, 6-7/5, 6-2 cu Kristina Mladenovic, Franta, la Madrid. Unde Rafael Nadal a cucerit al patrulea titlu (7-6/8, 6-4 cu Dominik Thiem) si al 30-lea trofeu de Masters Series

– Al treilea event consecutiv pentru Juventus Torino, campionatul si Cupa Italiei, in urma victoriei impotriva celor de la Lazio Roma, 2-0

– Fenerbahce Istanbul castiga Euroliga masculina de baschet, 80-64 cu Olympiacos Pireu, dupa ce trecuse in semifinale de Real Madrid cu 84-75

– Laurentiu Reghecampf, antrenor la Al Wahda, Emiratele Arabe Unite

– Dinamo se impune in finala Cupei Ligii, 2-0 cu Politehnica Timisoara

– Suedia furnizeaza surpriza Mondialelor de hochei pe gheata, intrecand in finala marea favorita Canada, detinatoarea titlului si a aurului olimpic, dupa lovituri de departajare. Bronzul revine Rusiei, 5-3 cu Finlanda

– Simona Halep, invinsa in finala Mastersului de la Roma,6-4, 5-7, 1-6 cu ucraineanca Iulia Svitolina. La masculin, alta bomba, Alexander Zverev il intrece pe Novak Djokovic, 6-4, 6-3

– Al 34-lea titlu in Belgia pentru Anderlecht Bruxelles, unde au jucat Chipciu si Stanciu

– Potaissa Turda pierde finala Challenge Cup la handbal masculin, 28-37 cu Sporting Lisabona

– Italianul Devis Mendia, antrenor la CSU Craiova

– Manchester United triumfa in finala UEFA Europa League, 2-0 cu Ajax Amsterdam

– Arsenal Londra cucereste pentru a 12-a oara Cupa Angliei, 2-1 cu concitadina Chelsea

– FC Voluntari castiga Cupa Romaniei, 6-4, dupa prelungiri, cu Astra Giurgiu

– Titlul cu numarul 33 in vitrina echipei Real Madrid

– Francesco Totti se retrage de la AS Roma, la 40 de ani, pentru care a jucat in 25 de editii 685 de meciuri si a inscris 370 de goluri

– Antrenorul Mircea Lucescu, demis de Zenit Skt. Petersburg, in urma clasarii echipei ruse pe locul al treilea la finalul campionatului

– Trei medalii de aur (8+1, dublu rame, 4 vasle feminin) si una de argint (4 rame masculin) pentru echipajele romanesti la Europenele de canotaj de la Racice, Cehia

– Lionel Messi castiga a treia oara „Gheata de aur”, cu 37 de goluri macate pentru FC Barcelona.