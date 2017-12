Real Madrid a castigat Campionatul Mondial al Cluburilor!

Real Madrid a disputat sambata seara, finala Campionatului Mondial al Cluburilor, impotriva formatiei braziliene Gremio.

Prima repriza s-a incheiat la egalitate si fara gol marcat, iar arbitrul a aratat un singur cartonas galben, fotbalistul in cauza fiind Casemiro.

In partea a doua a jocului, Ronaldo a deschis scorul in minutul 53, marcand astfel, si unicul gol al intalnirii si aducand Cupa Mondiala a Cluburilor in palmaresul formatiei madrilene.

Finala mica a fost castigata de Pachuca, dupa o victorie cu scorul de 4-1 in fata celor de la Al-Jazira.