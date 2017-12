Neymar, doua goluri si doua assist-uri in victoria la scor a PSG-ului in campionatul Frantei

Paris Saint-Germain a disputat sambata seara, in deplasare, meciul impotriva formatiei Rennes, contand pentru etapa cu numarul 18 din Ligue 1.

Oaspetii au deschis scorul inca din minutul 4, cand Mbappe a pasat decisiv pentru Neymar in fara portii goale. Brazilianul i-a intors favorul si jucatorul de 18 ani al parizienilor si-a trecut si el in cont o reusita in minutul 17, moment in care a stabilit rezultatul primei reprize, 2-0 pentru PSG.

In partea secunda a jocului, Mubele a redus din diferenta prin reusita sa din minutul 53, dar zece minute mai tarziu, Andre a vazut al doilea cartonas galben si a lasat-o pe Rennes in inferioritate numerica.

Trupa lui Unai Emery a profitat de favorul facut si a mai punctat de doua ori la interval de un minut. Cavani a dus scorul la 3-1 in minutul 75 din pasa lui Neymar, iar brazilianul a reusit dubla un minut mai tarziu din assist-ul lui Mbappe, inchizand astfel, jocul, la scorul de 4-1 pentru PSG.

Kimpembe a vazut si el al doilea cartonas galben in minutul 89, ramanand astfel, si PSG in zece oameni. Un minut mai tarziu, Khazri a ratat ocazia de a reduce din diferenta de pe tabela, dupa ce a executat o lovitura de la 11 metri mult peste poarta lui Areola.

Astfel, PSG se mentine in fruntea clasamentului, cu 47 de puncte obtinute in cele 18 etape disputate, la noua lungimi de Monaco, echipa aflata pe locul secund. Podiumul este completat de Lyon, formatie aflata la egalitate de puncte cu echipa de pe locul 4, Olympique Marseille, dar acestea au cu un meci mai putin.