Mihaela Buzarnescu a cucerit trofeul la proba de dublu a turneului ITF de la Dubai

Mihaela Buzarnescu incheie in forta cel mai bun an din cariera sa. Romanca a castigat trofeul la dublu la turneul ITF de 100.000 de dolari de la Dubai, alaturi de rusoaica Alena Fomina.

Buzarnescu si Fomina le-au invins in finala pe favoritele principale, olandeza Lesley Kerkhove si Ligia Marozava din Belarus, scor 6-4, 6-3, intr-o ora si 13 minute, dupa ce au revenit in primul set de la 0-4.

Este cel mai important trofeu din cariera pentru romanca, ajunsa in top 100 WTA la dublu gratie acestui succes.

E al treilea trofeu la dublu din 2017 pentru Mihaela Buzarnescu, dupa ITF 80k Biarritz si ITF 25k Dunakeszi, ambele alaturi de Irina Bara, si al 34-lea al carierei.

Buzarnescu mai are sapte titluri la simplu anul acesta, tot in turnee de rang inferior, care au ajutat-o insa sa urce pe cel mai bun loc din cariera, 59, pe care se afla in acest moment.

In proba de simplu de la Dubai, Buzarnescu a ajuns pana in sferturile de finala, unde a fost eliminata de elvetianca Belinda Bencic, fost numar 7 mondial.

