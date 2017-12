Marian Cristescu, gol si eliminare in remiza cu Gaz Metan: „S-a acumulat o stare de nervozitate”

Marian Cristescu, marcatorul unicului gol al Concordiei in remiza cu Gaz Metan Medias, a explicat de ce coechipierii sai nu au reusit sa se impuna.

Concordia Chiajna a ramas fara capitan in minutul 88 al intâlnirii cu trupa lui Cristi Pustai, incheiata la egalitate, scor 1-1, iar acesta a recunoscut ca a gresit si a meritat sa vada cartonasul rosu.

Jucatorul in varsta de 32 de ani a mai punctat faptul ca ilfovenii nu au stiut sa fructifice ocaziile pe care le-au avut si i-au lasat pe adversari sa plece cu un punct de la Chiajna.

„S-a acumulat o stare de nervozitate pe finalul meciului, din partea noastra. A fost greseala mea la eliminare. Nu vreau sa comentez arbitrajul.

Daca inscriam la ocaziile pe care le aveam, nu se mai ajungea aici. Am terminat un an greu, iar acum ne va astepta un an foarte greu”, a spus Marian Cristescu, potrivit gsp.ro.