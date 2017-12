Finalistele precedentei editii a Euroligii masculine invinse, Real castiga duelul cu FC Barcelona!

Etapa a 13-a din Euroliga masculina de baschet a consemnat doua surprize: infrangerile finalistelor precedentei editii, Fenerbahce Istanbul, in propria arena si Olympiacos Pireu, in deplasare. Lidera TSKA Moscova continua seria victoriilor, iar Real Madrid se impune in duelul cu FC Barcelona, ajungand pe locul 8, ultimul care va asigura prezenta in faza urmatoare.

Fenerbahce a pierdut in ultimele secunde confruntarea de acasa cu Zalgiris Kaunas, 89-90 (42-41), ca si Olympiacos Pireu, 65-67 (40-32) pe terenul echipei germane Brose Baskets Bamberg. TSKA s-a impus pana la urma cu 101-86 (49-34) in fata celor de la Maccabi Tel Aviv, care se apropiasera la sase lungimi.

Panathinaikos Atena se mentine pe locul al treilea in urma victoriei cu 80-72 (39-41) impotriva teamului italian Olimpia Armani Milano. Real avanseaza pe pozitia 8, dupa 87-75 (42-40) cu FC Barcelona, la egalitate de puncte cu Baskonia Vitoria Gasteiz, 82-81 (45-42) in fieful formatiei turce Anadolu Efes Istanbul si cu Brose Baskets Bamberg. In revenire de forma, Steaua Rosie Belgrad a castigat in deplasare, 86-82 (40-38) cu Valencia Basket.

Urmeaza doua runde pe parcursul a patru seri, cu cateva partide tari: Olympiacos-TSKA, Brose-Real, Maccabi-Fenerbahce.