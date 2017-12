EXCLUSIV / Rudel Obreja, despre meciul dintre Ciocan si Povetkin: „A aratat ca nu este barbat”

Rudel Obreja, presedintele Ligii Profesioniste de Box, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre meciul pierdut categoric de Cristian Ciocan in fata lui Alexander Povetkin.

„Am avut foarte multe asteptari, pentru ca am judecat lucrurile dintr-o anumita perspectiva. Chiar si acum eu cred ca o victorie putea fi obtinuta de Ciocan. Am fost tensionat pentru ca nu se implinea ce trebuia sa se implineasca si anume sa vedem un meci de box. Nu stiu de ce s-a multumit doar cu aceasta postura, pentru ca are toate calitatile sa il infrunte pe Povetkin. Din pacate, ramanem cu un gust de neimplinire.

Eu am declarat inainte de meci ca el este barbat, iar in meciul de aseara a aratat ca nu este barbat. Cand pierzi la un asemenea scor, inseamna ca n-ai fost prezent in meci.

Eu cred ca Ciocan ar trebui sa continue, dar nu asa. Ar trebui sa schimbe lucrurile la acest nivel. La 30-31 de ani eu cred ca nu si-a spus ultimul cuvant, dar trebuie sa schimbe managementul din jurul sau”, a declarat Rudel Obreja in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.