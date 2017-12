EXCLUSIV / Razvan Dalbea, capitanul celor de la Hermannstadt: „Echipele au inceput sa ne respecte mult mai mult”

Razvan Dalbea, capitanul echipei Hermannstadt Sibiu, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din cadrul ocupantei locului secund in Liga a II-a.

„Am condus destul de mult campionatul pe parcursul turului si ne-am fi dorit sa terminam pe prima pozitie, dar suntem multumiti de situatia noastra. Obiectivul nostru a fost locurile 1-6 si iata ca am reusit sa ne clasam pe locurile promovabile.

Noi am avut foarte multi spectatori si in Liga a III-a, iar odata cu promovarea numarul lor s-a inmultit.

Eu am fost impresionat si de Afumati, Timisoara, Clinceni. Echipele au inceput sa ne respecte mult mai mult si de aceea pe final am castigat mai greu meciurile decat la inceputul campionatului. Liga a II-a este mai puternica cu o singura serie, valorile s-au adunat”, a declarat Razvan Dalbea, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.