EXCLUSIV / Georgian Honciu, capitan si golgheter la Chindia Targoviste: „Ar veni mai multa lume la meciuri daca am avea un stadion frumos”

Georgian Honciu, capitanul si golgheterul Chindiei Targoviste, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din cadrul echipei, marturisind ca toata lumea din localitate isi doreste promovarea in Liga I.

„Am aparut de foarte multe ori la finalizare si mi-a si reusit, fara sa neglijez mijlocul terenului, asta este meseria mea.

Toata lumea ne intreaba si pe strada daca promovam, ne spun ca ne sustin si noi avem incredere ca putem promova. Omogenitatea cred ca este punctul nostru forte, asta se vede in evolutiile noastre.

Multa lume iubeste fotbalul la Targoviste, pacat ca nu avem un stadion frumos, pentru ca ar fi venit si mai multa lume. Daca promovam, eu cred ca se vor ambitiona si vor face stadion, numai asa.

Eu zic ca primele trei clasate au cele mai bune loturi din Liga a II-a si merita sa fie acolo sus. Cred ca in primele cinci echipe se va da lupta pentru promovare. Va fi mult mai greu in retur, pentru ca toate echipele se vor intari”, a declarat Georgian Honciu, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.