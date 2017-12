EXCLUSIV / Erik Lincar, despre plecarea la Juventus Bucuresti: „Daca am fi avut o situatie mai buna, cu siguranta as fi ramas pana la sfarsitul contractului”

Erik Lincar, inca antrenorul formatiei Academica Clinceni, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre plecarea sa la Juventus Bucuresti, echipa pe care isi doreste sa o salveze de la retrogradare alaturi de Marius Baciu.

Cei doi tehnicieni au reusit sa indeplineasca acelasi obiectiv si pe vremea cand o antrenau pe Concordia Chiajna.

„Momentan, in acte sunt la Academica, dar am discutat cu Marius Baciu, care a preluat echipa din Colentina, si cred ca ma voi alatura lui in speranta de a face un an 2018 foarte bun din punct de vedere fotbalistic si sa incercam sa salvam aceasta echipa de la retrogradare.

La Chiajna si lotul era mai bun din punct de vedere valoric si chiar am avut 10 etape pe care le-am trait foarte intens si chiar in ultimele secunde ale ultimei etape am reusit sa ne salvam cu Concordia de la retrogradare.

Acesta este obiectivul nostru si pentru acesta va trebui sa muncim foarte mult cu lotul pe care il avem la dispozitie. Va trebui sa transferam si alti jucatori, pentru ca este nevoie de un refresh. Eu cred ca noi vom reusi sa ajungem macar la baraj.

Academica nu este o echipa care sa isi permita un buget sau ambitii foarte mari. Saptamana viitoare jucatorii vor mai primi cate un salariu, dar si perspectivele sunt cam in latura in care au fost si anul acesta. Daca am fi avut o situatie mai buna, mai sigura, cu siguranta as fi ramas pana la sfarsitul contractului”, a declarat Erik Lincar, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.