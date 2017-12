EXCLUSIV / Cornel Sfaiter: „In proportie de 90% s-a rezolvat transferul lui Morutan. Golofca va reveni la Botosani”

Cornel Sfaiter, presedintele formatiei FC Botosani, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre meciul pierdut in fata Astrei, dar si despre transferul jucatorilor Olimpiu Morutan si Catalin Golofca.

„A fost amaraciune mare dupa meci, pentru ca am avut toate ingredientele de a obtine ceva, mai ales ca am jucat si cu un om in plus. A fost o victorie nesperata a echipei Astra. Si un egal era bun. Acum depindem de rezultatele celorlalte echipe pentru a ramane in play-off.

Am avut un parcurs bun, s-a vazut omogenitatea echipei. In cele doua meciuri cu Craiova in campionat si cu Viitorul in cupa a fost un efort deosebit. N-am avut pe nimeni la finalizare aseara, n-as putea spune ca n-am putut sa alergam. Bine ca a venit pauza. Ne vom linisti, ne vom organiza. Speram sa incepem la fel de bine si returul, suntem la mana noastra.

In proportie de 90% s-a rezolvat transferul lui Morutan. Am fost azi la intalnire cu cei de la FCSB, baiatul a cerut cateva zile sa se consulte cu familia. Din punctul meu de vedere, se va realiza. Discutiile au fost dintotdeauna ca Morutan sa ramana la noi pana in vara, pentru ca el are nevoie de noi si Botosaniul are nevoie de el.

Catalin Golofca va reveni la noi. A ramas ca ne auzim luni. Am discutat cu cei de la FCSB si el va reveni la Botosani”, a declarat Cornel Sfaiter in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.