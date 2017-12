EXCLUSIV / Cezar Lungu, portarul liderului din Liga a II-a: „A fost o decizie buna sa raman la Calarasi”

Cezar Lungu, portarul si capitanul Dunarii Calarasi, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din cadrul liderului Ligii a II-a.

„Sincer, la cum am inceput campionatul, nu ne asteptam sa terminam chiar pe primul loc, dar suntem foarte bucurosi pentru aceasta postura in care ne aflam. Noi la inceput speram sa terminam in primele patru echipe, dar am avut un parcurs bun la care nu se astepta nimeni cred.

Dansul a venit intr-un moment greu al echipei si a reusit sa ne redea increderea. Am fost si motivati financiar de conducerea clubului si a impus o disciplina de care este nevoie la orice echipa. Disciplina a fost cea mai importanta.

Avem nevoie de ceva de intariri, tinand cont ca vor pleca ceva jucatori, dar nu am auzit niciun nume. A fost o decizie buna sa raman la Calarasi. Mi-am dorit mult sa revin la Liga I, dar nu s-au concretizat discutiile cu Timisoara si am decis sa raman tinand cont ca se vorbea de promovare inca din vara.

Deja am observat ca lumea a inceput sa vina in numar cat mai mare la stadion. Publicul ne-a incurajat tot timpul. Am avut meciuri in care am fost condusi si nu am fost apostrofati pentru acesti lucru. Am inteles ca se fac eforturi din partea primariei sa se investeasca in baza sportiva de la Calarasi”, a declarat Cezar Lungu, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.