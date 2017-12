EXCLUSIV / Catrinel Rat: „Daca noi nu am crea acest mediu, nu ar mai juca fotbalistii la pariuri”

Catrinel Rat, fostul presedinte al Olimpiei Satu Mare, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia grea din cadrul clubului.

„Problemele de la Olimpia au avut influente asupra sanatatii mele. Sunt internat la cardiologie.

La vremea aceea am facut niste adrese catre Consiliul Local in care spuneam ca Atilla Karda foloseste pagubos banii clubului si i-am taiat din drepturi.

Undeva prin ianuarie vor sa aloce niste bani sa achite acele datorii. In cazul in care nu se vor achita, atunci nu mai vad nicio sansa.

Daca noi nu am crea acest mediu (n.r. fotbalisti neplatiti cu lunile), nu ar mai juca fotbalistii la pariuri.

Daca as vedea banii bagati in contul clubului atunci da, m-as implica. Asa, nu mai am incredere. Pot sa ajut, dar nu ma implic direct”, a declarat Catrinel Rat, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.