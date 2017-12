VIDEO | Cosmin Moti a inscris in poarta unui fost dinamovist, dar Ludogoret a fost eliminata din Cupa Bulgariei

Ludogoret a disputat joi seara, in deplasare, meciul din sferturile de finala ale Cupei Bulgariei, impotriva formatiei TSKA Sofia.

Gazdele au deschis scorul inca din minutul 9, prin reusita lui Bodurov, dar Moti a restabilit egalitatea pe tabela, dupa ce a transformat fara probleme o lovitura de la 11 metri si a stabilit rezultatul primei reprize, 1-1, invingandu-l pe fostul portar dinamovist, Cerniauskas.

In partea secunda a jocului, niciuna dintre cele doua echipe nu a reusit sa preia conducerea, fapt pentru care meciul a intrat in prelungiri. In minutul 96, Despodov a marcat golul victoriei pentru TSKA Sofia si si-a calificat echipa in semifinalele Cupei Bulgariei. In minutul 109, Natanael a primit cartonasul rosu, motiv pentru care Ludogoret nu a mai reusit sa revina si a fost eliminata din competitie.

Cosmin Moti a fost integralist in aceasta partida, in timp ce Claudiu Keseru nu a fost nici macar in lot, din cauza cartonasului rosu pe care l-a incasat in faza precedenta.