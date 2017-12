Vasile Miriuta a fost chemat in biroul lui Negoita, dar a refuzat sa discute: „Eu nu vreau sa plec”

Vasile Miriuta, antrenorul gruparii din Stefan cel Mare, a fost chemat in biroul finantatorului Ionut Negoita, pentru a discuta despre viitorul echipei, dar a refuzat sa vorbeasca, cel putin pentru moment, despre acest aspect.

Tehnicianul a dezvaluit ca i-a spus finantatorului ca va fi liber la discutii dupa meciul pe care Dinamo il va juca la Timisoara, contra celor de la ACS Poli, in cadrul ultimei etape din acest an.

”Au fost cateva minute. Domnul Negoita mi-a spus ca vrea sa vorbim de viitor, dar eu am spus ca acum nu trebuie sa ne gandim decat la meciul de luni, cu Timisoara. Apoi, putem discuta orice. N-avea rost sa discutam acum, desi domnul Negoita ar fi vrut. Nu stiu daca voi fi demis in caz de esec la Timisoara, eu nu vreau sa plec”, a spus Vasile Miriuta, potrivit Digi Sport, fiind sigur ca elevii din subordine isi pot asigura pe final de sezon regulat un loc in play-off: „Am incredere in baieti ca putem ajunge in play-off. Daca se va pastra actualul lot si vor mai veni trei jucatori, sigur vom fi acolo”.

In ceea ce priveste viitoarele achizitii de la Dinamo, Miriuta nu a oferit informatii concrete, ci a marturisit doar ca vor fi adusi doar jucatori liberi de contract: ”Vor fi jucatori liberi, pentru ca doar asa putem transfera la Dinamo, nu trebuie sa ne ascundem. Important este ca ei vor sa vina. Vor intra direct in primul 11, pentru ca nu aducem jucatori care sa stea pe banca”.