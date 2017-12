Robert Glinta, bronz la Campionatele Europene de inot in bazin scurt, la 100 m spate

Robert Glinta a cucerit medalia de bronz in proba de 100 m spate, vineri, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 m), de la Copenhaga.



Sportivul roman a inotat in 49 sec 99/100. Aurul a fost castigat de rusul Kliment Kolesnikov (17 ani), in 48 sec 99/100, iar argintul a revenit italianului Simone Sabbioni, in 49 sec 68/100, scrie Agerpres.

Glinta, sportiv legitimat la CS Dinamo, a stabilit cu aceasta ocazie si un nou record national al probei, doborand performanţa realizata joi, in semifinale, 50 sec 30/100. Si vechiul record fusese stabilit de Glinta, in 3 decembrie 2015, la Netanya (Israel), 50 sec 77/100.

Robert Glinta (21 ani) a fost campion mondial de juniori la 100 m spate, stabilind si un record mondial al probei la juniori, 50 sec 77/100.