Retrospectiva anului sportiv 2017 – aprilie

Luna aprilie a fost de excelent augur pentru reprezentantii sportului romanesc.

Ei au obtinut medalii la intrecerile continentale de haltere, judo si de gimnastica artistica pentru seniori, la cele de lupte si scrima under 23, la Mondialele de sah scolar, echipa CSM Bucuresti s-a calificat din nou in final-fourul Ligii Campionilor la handbal feminin, nationala de hochei pe gheata a castigat grupa II B a Mondialelor, Monica Niculescu s-a impus, impreuna cu taiwaneza Su Weittsieh in finala turneului WTA de la Biel, Elvetia, echipa de Fed Cup a tarii noastre a ramas in Grupa a doua mondiala, dupa victoria impotriva Marii Britanii. De retinut si performantele tenismanului Rafael Nadal, victoriile cu numarul 10 in finalele Mastersurilor de la Monte Carlo si Barcelona.

– Luptatoarele Incze Krista, categoria 63 kilograme si Alexandra Anghel, 69, au cucerit medaliile de bronz la Europenele under 23 de la Szombathely, Ungaria. Razvan Kovacs, 57, stilul liber si Vlad Mariea, 75, au pierdut finalele mici, clasandu-se pe locul 5

– Halterofilii seniori au revenit de la Europenele gazduite de localitatea croata Split cu 17 trofee, cinci fiind de aur, obtinute de Loredana Toma, 53, trei, Dumitru Captari, 77, aruncat si total, venit din grupa B

– Claudiu Niculescu, antrenor la FC Voluntari

– CSM Digi Oradea incheie nedecis, 7-7, returul finalei LEN Cup la polo, desfasurat in bazinul celor de la Ferencvaros Budapesta, dar rateaza trofeul, cedand in tur, 6-12

– Tenismanul Horia Tecau, ambasador national UNICEF

– Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti ajunge in final-fourul Ligii Campionilor dupa 30-25, acasa si 26-27 in deplasare cu Ferencvaros Budapesta

– Reprezentativa de hochei pe gheata a Romaniei castiga Grupa II B a Mondialelor, la Galati

– Sase medalii pentru romani, una de aur, alta de argint si patru de bronz, la Mondialele de sah scolar desfasurate la Palatul Culturii din Iasi. Miruna Daria Lehaci, campioana a lumii la categoria de varsta 13 ani

– Cristiano Ronaldo, primul fotbalist care ajunge la cota 100 de goluri, 98 in campionat si Liga Campionilor si doua in Supercupa Europei

– Dublul Monica Niculescu/Su Weittsieh, Romania/Taiwan se impune in finala turneului WTA de la Biel, Elvetia, 5-7, 6-3, 10-7 cu Timea Bacsinszky/Monica Seles, Elvetia/SUA

– Romania organizeaza dupa 60 de ani, la Cluj-Napoca, Campionatele Europene de gimnastica artistica, incheiate cu trei clasari pe podium ale sportivilor nostri. Doua pe cea mai inalta treapta, Marian Dragulescu, la sol si Catalina Ponor, la barna si una pe a treia, Larisa Iordache, pe acelasi aparat numit „puntea suspinelor”

– Echipa de Fed Cup a tarii noastre valorifica avantajul arenei proprii, de la Mamaia, intrecand Marea Britanie cu 3-2, rezultat care o mentine in Grupa a doua mondiala

– Rafael Nadal triumfa pentru a zecea oara la Mastersurile 1000 de la Monte Carlo (6-1, 6-3 in ultimul act cu conationalul Ramos Vinolas) si Barcelona (6-4, 6-1 cu austriacul Dominik Thiem)

– Simona Halep, eliminata in semifinalele de la Stuttgart, 4-6, 5-7 cu austriaca Laura Siegemund, care va castiga turneul

– Florin Mergea si pakistanezul Aisam-Ul-Haq Qureshi invinsi in finala turneului de dublu de la Barcelona, dupa ce-i intrecusera in faza precedenta pe Jean Julien Rojer/Horia Tecau

– Judoka Monica Ungureanu aduce delegatiei noastre singura medalie, bronz, la categoria 48 kilograme a Europenelor de la Varsovia

– Argint, sabrerul Iulian Teodosiu si bronz, spadasina Amalia Tataran, la Europenele under 23 de la Minsk

– Event pentru echipa feminina Volei Alba Blaj: 3-1 cu Stiinta Bacau in ultimul act al campionatului si 3-0 cu Ancada Galati in finala Cupei Romaniei

– Spaniolii de la Iberostar Tenerfife castiga Basketball Champions League: 63-59 cu formatia turca Banvit SK.