PSG si-a luat revansa in fata celor de la Strasbourg si s-a calificat in sferturile Cupei Frantei

Dupa ce a fost invinsa in campionat de catre Strasbourg, cu scorul de 2-1 in deplasare, Paris-Saint Germain si-a luat revansa in optimile Cupei Frantei, tot pe terenul echipei mai slab cotate.

Scorul a fost deschis in minutul 13, dupa un autogol al lui Salmier, iar Di Maria a majorat diferenta in minutul 25. Grimm a mai spalat din pacatele coechipierului sau in minutul 36, cand a stabilit scorul pauzei, 2-1 pentru PSG.

in partea secunda a jocului, Dani Alves si-a trecut si el in cont o reusita in minutul 62, iar Draxler a dus scorul la 4-2 in minutul 78. Pe final, gazdele au mai marcat o data, in minutul 88, prin Blayac, dar nu a fost suficient pentru a trece de PSG.

Astfel, trupa lui Unai Emery si-a luat revansa in fata celor de la Strasbourg, dupa ce acestia i-au administrat prima infrangere din campionat, si s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Frantei, unde va juca impotriva echipei Amiens.