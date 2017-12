Olimpia Satu Mare a primit o noua depunctare din partea FRF si e tot mai aproape de excluderea din campionat. Cum arata acum clasamentul in Liga 2

Pentru a treia saptamana consecutiva, clubul din Nord-Vest-ul a pierdut patru puncte si a ajuns la o penalizare de 12 puncte din cauza litigiilor cu fostii jucatori.

Ajunsa pe ultimul loc in clasamentul Ligii 2 din cauza acestor penalizarilor, Olimpia mai are acum doar 11 puncte dintr-un total de 23 obtinute pe teren. Daca va reusi sa supravietuiasca in aceasta iarna, insa nu-si va stinge litigiile cu fostii jucatori si va primi noi depunctari, gruparea satmareana va ajunge in cele din urma la excluderea din campionat.

Miercuri, 13 decembrie, membrii Comisiei de Disciplina si Etica a FRF au decis din nou depunctarea echipei cu patru puncte din cauza proceselor cu Iulian Anca Trip si Bogdan Faur. Pana acum, Olimpia fusese penalizata cu cate doua punct in litigiile cu Adrian Voicu (de doua ori), Iulian Anca Trip si Adrian Ciuc.

”Comisia in baza art. 24 lit. C pct. 1 lit. b din Regulamentul privind Statutul si Transferul Jucatorilor de Fotbal a dispus sanctionarea CS FC Olimpia 2010 Satu Mare cu scaderea de puncte asupra celor acumulate in campionat de echipa de categoria cea mai ridicata – depunctare 2 puncte pentru perioada 23.11.2017-07.12.2017.

Comisia a acordat termen in data de 17.01.2018, ora 15.00, data la care clubul debitor sa prezinte dovada platii fata de creditorul Anca Trip Iulian Daniel pentru a evita in continuare depunctarea”, este verdictul Comisiei de Disciplina si Etica a FRF in cazul litigiului Olimpiei cu Iulian Anca Trip, unul asemanator fiind dat si in cazul lui Bogdan Florin Faur.

Pana acum, Olimpia are litigii in urma carora a pierdut puncte cu patru fosti jucatori: Adrian Voicu, Iulian Anca Trip, Adrian Ciuc si Bogdan Faur.

In acest moment, Olimpia, care mai are doar 11 puncte in clasament, se afla la 9 puncte in spatele primei echipe care se afla deasupra zonei retrogradarii, Metaloglobus.

Interesant este ca in ziua in care pierdea inca patru puncte in clasament, Olimpia anunta pe pagina oficiala de facebook un parteneriat cu „cea mai mare comunitate de cumparatori la nivel mondial”, Cashback World.

„FC Olimpia Satu Mare anunta inceperea parteneriatului cu compania internationala Cashback World.

incheierea acestui parteneriat este o realizare importanta venita intr-un moment crucial pentru echipa satmareana, Cashback World fiind cea mai mare comunitate de cumparatori la nivel mondial.

Acest parteneriat aduce beneficii atat clubului cat si suporterilor. in cel mai scurt timp posibil vom reveni cu amanunte. Fiti pe faza!„, e comunicatul clubului Olimpia.