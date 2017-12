Norvegia – Franta, finala Campionatului Mondial de handbal feminin!

Norvegia si Franta se vor intalni in finala Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania.

In prima semifinala, nordicele au castigat fara probeleme meciul cu Olanda, scor 32-23 (17-10).

In cea de-a doua semifinala, Franta s-a impus in fata Suediei cu 24-22, la capatul unui meci dramatic, decis in ultimul minut.

Finala este programata duminica, de la ora 18:30, in timp ce Olanda si Suedia se vor lupta pentru medaliile de bronz, in aceesi zi, de la ora 15:30.

Norvegia a castigat de trei ori titlul mondial: in 1999, 2011 si 2015

Franta are un singur titlul in palmares, in 2003.

Norvegia si Franta au mai jucat in doua randuri finala CM, nordicele iesind invingatoare de fiecare data

Norvegia se afla pentru a doua oara consecutiv in ultimul act, fiind campioana en-titre

Franta va juca a patra finala din istorie

Romania a fost eliminata in optimi de Cehia si a terminat turneul final pe locul 10.