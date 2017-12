Noi discutii intre FCSB si FC Botosani despre transferul lui Golofca: „Am renuntat la tot ce era pana acum”

Catalin Golofca nu a reusit sa se impuna la FCSB in urma transferului de la FC Botosani, iar cele doua cluburi au purtat noi discutii despre viitorul fotbalistului.

Cornel Sfaiter, presedintele gruparii moldovene, a vorbit despre situatia lui Golofca si a dezvaluit la ce numitor comun au ajuns cele doua cluburi.

„Stilul de joc al lui Costel Enache i-a prins foarte bine lui Golofca. El este un jucator foarte bine pregatit, insa, la Steaua, stim ca este alt sistem de joc, e greu la Steaua. E greu, pentru ca nimeni nu are rabdare cu tine acolo. Sunt foarte multi jucatori de valoare in lot, probabil daca aveau mai multa rabdare cu el, se impunea si juca.

Oricum, nici nu se pune problema sa faca parte dintr-un viitor transfer al lui Morutan. Daca Golofca vrea sa plece in strainatate, am discutat despre clauzele lui de transfer. Am renuntat la tot ce era pana acum. Daca il vor vinde, tot ce va fi peste 400 de mii de euro, ne va reveni noua, asta in cazul in care suma va depasi 400 de mii de euro” , a declarat Cornel Sfaiter, potrivit Telekom Sport.