Nevasta lui Wiggins l-a facut pe Froome „reptila taratoare”, apoi a sters postarea si si-a cerut scuze

Sotiile sportivilor britanici sunt foarte active pe retelele de socializare si se abtin cu greu sa-si exprime gandurile la adresa unor persoane pe care le considera vinovate de ceva din viata sotilor lor. Dupa ce Lisa Evans, sotia mijlocasul nord-irlandez Corry Evans, l-a jignit pe arbitrul Ovidiu Hategan, dupa meciul cu Irlanda de Nord -Elvetia din prima mansa a barajului pentru Cupa Mondiala, Catherine Wiggins, sotia lui Bradley Wiggins, l-a insultat pe fostul coechipier al sotului ei, Chris Froome.



Catherine l-a facut „reptila taratoare” pe fostul coleg si rival de la Team Sky al lui Bradley, Chris Froome, depistat pozitiv dupa Turul Spaniei 2017.

„Mi se face rau. Nimic la stiri. Daca as crede in teoria conspiratiei, as sustine ca mi-au sacrificat intentionat baiatul ca sa acopere aceasta reptila taratoare„, a fost mesajul postat de Catherine pe Facebook, insotit de un articol care anunta ca Froome ar putea pierde titlul in Turul Spaniei din cauza dopajului.

Ulterior, Catherine a sters mesajul si a revenit, cerandu-si iertare: „Cer iertare tuturor pentru comentariile emotionale si insultele mele. Am fost doborata de prea mult stres. A fost tensiunea momentului si cu siguranta nu am avut intentia sa inflamez spiritele.”

Anul trecut, grupul de hackeri Fancy Bears a dat publicitatii mai multe liste cu sportivi care au primit exceptii de uz terapeutic, printre acestia figurand si Bradley Wiggins, dar si Froome. Wiggins a primit mai multe exceptii de uz teraputic, o data chiar cu cateva zile inainte de startul editiei din 2012 a Turului Frantei, pe care a castigat-o. Froome a primit mai putine si a lasat sa se inteleaga ca aceste exceptii sunt o portita pentru abuzuri. La cateva luni dupa aparitia acestor dezvaluiri, Wiggins s-a retras din activitatea sportiva.

Chris Froome a fost supus unui control antidoping la finalul ultimei etape a Turului Spaniei, din septembrie, rezultatul analizei fiind anormal cu salbutamol, un medicament utilizat in tratamentul astmului, afectiune de care sufera rutierul. In testul de urina prelevat de la Froome la 7 septembrie s-a descoperit ca nivelul de salbutamol a fost de 2.000 nanograme pe mililitru, iar Agentia Mondiala Antidoping accepta 1.000 nanograme pe mililitru.

Froome a declarat ca simptomele de astm s-au inrautatit inaintea Turului Spaniei si a urmat sfatul medicului de a creste doza de salbutamol.