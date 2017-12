Mircea Lucescu crede in sansele FCSB-ului pentru dubla cu Lazio: „A reusit Sumudica sa faca performante cu Astra, de ce n-ar putea sa faca si Steaua?”

Mircea Lucescu, prezent in Romania la cursurile de antrenor pentru Licenta Pro, a vorbit despre dubla mansa dintre FCSB si Lazio si este de parere ca italienii vor fi in cea mai buna forma a lor, dar crede in sansele romanilor de a trece mai departe.

Selectionerul echipei nationale a Turciei a explicat care sunt atuurile echipei bucurestene si considera ca daca Marius Sumudica a reusit sa faca performanta cu Astra Giurgiu, atunci si Nicolae Dica poate reusi cu FCSB.

„Din estul Europei nu e usor sa ajungi in luna februarie in maximum de forma. Serie A e la nivel maxim atunci. Nu vad de ce Steaua n-ar reusi sa se califice insa. Are potential, jucatori buni, dar si un antrenor cu entuziasm. A reusit Sumudica sa faca performante cu Astra, de ce n-ar putea sa faca si Steaua?”, a spus Mircea Lucescu, potrivit Telekom Sport.

Turul dublei manse se va juca pe Arena Nationala, pe 15 februarie de la ora 22:05, urmand ca meciul din Italia sa se dispute pe 22 februarie, de la aceeasi ora.