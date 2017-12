Gheorghe Hagi, inaintea meciului cu FCSB: „Eu m-am nascut sa castig”. Ce spune despre Eric

Viitorul va juca duminica, in deplasare, impotriva celor de la FCSB, iar Gheorghe Hagi a declarat ca isi doreste sa castige cu orice pret.

„Regele” a recunoscut ca este foarte exigent si s-a declarat incantat de performanta pe care a reusit-o cu Viitorul in acest an.

„Eu m-am nascut sa castig si fac tot posibilul in fiecare zi sa devin cel mai bun. Sunt exagerat de exigent. Suntem la finalul unui an fantastic, nu ma asteptam niciodata sa avem o astfel de performanta, dar pana sa intram in vacanta mai avem un meci si trebuie sa stim ce sa facem pentru a-l castiga”, a declarat Gheorghe Hagi, potrivit Telekom Sport.

Gheorghe Hagi l-a laudat pe Eric, jucator pe care il considera un decar in adevaratul sens al cuvantului si un fotbalist foarte talentat: „Eric e un jucator special. E un decar adevarat, cum i-am avut pe Cernat, pe Dica. Am avut numai jucatori buni, extraordinari, care au vrut sa vina alaturi de noi, poate datorita mie, si le multumesc! Omul are talent urias!”.