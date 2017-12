FC Viitorul dezminte existenta clauzei in contractul lui Florin Tanase: „Aceste informatii ne aduc un prejudiciu de imagine”

In urma informatiilor aparute in presa, conform carora Florin Tanase ar avea o clauza in contract ce i-ar permite clubului Viitorul sa incaseze suma de 250.000 de euro, dupa zece goluri marcate de tanarul fotbalist in tricoul FCSB-ului, reprezentantii clubului constantean au emis un comunicat de presa pentru a dezminti existenta acestei intelegeri intre cluburi.

Florin Tanase a marcat noua goluri pana acum pentru FCSB, iar urmatoarea in etapa va juca impotriva fostei sale echipe, avand ocazia sa marcheze cel de-al zecelea gol pentru echipa bucuresteana.

In urma acestei coincidente, clubul Viitorul a tinut sa reactioneze, considerand ca este „un prejudiciu de imagine” adus echipei lui Gheorghe Hagi si negand existenta clauzei mentionate. Gruparea de la malul marii nu a vrut, probabil, ca cititorii sa inteleaga ca Viitorul se va da inapoi in fata FCSB-ului, doar pentru a mai incasa o suma de bani.

„In urma materialului publicat astazi, 15 decembrie, de Gazeta Sporturilor, „Situatie incredibila la FCSB – Viitorul: Un gol in poarta campioanei = 250.000 de euro pentru Hagi”, clubul Viitorul dezminte in totalitate existenta unei astfel de clauze in contractul jucatorului Florin Tanase. Acest gen de informatii nu fac decat sa aduca un prejudiciu de imagine si sa creeze o presiune inaintea unui meci extrem de important pentru campioana Romaniei. Pentru eliminarea unor astfel de materiale false, avem dorinta ca pe viitor sa fim contactati inaintea aparitiei acestora pentru a ne expune punctul de vedere”, se arata pe site-ul oficial al campioanei.