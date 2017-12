EXCLUSIV / Sever Dron: „Buzarnescu poate sa bata jucatoare din primele 10, pe Halep o vad in primele trei la Australian Open”

Sever Dron a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre eliminarea Mihaelei Buzarnescu in sferturile turneului ITF de la Dubai, dar si despre viitorul sportiv al Simonei Halep, despre care crede ca va incheia primul Grand Slam al anului in primele trei jucatoare.

„Mihaela Buzarnescu trebuie sa joace cat timp e pe val. Merita sa ajunga cat mai sus, pentru ca a muncit foarte mult. Ea are valoare de locurile 30-50 in lume, dar poate sa le bata si pe cele din primele zece, pentru ca nicio jucatoare nu e perfecta.

Nu stiu ce loc i-as da Simonei, dar in niciun caz 5, e prea departe. O vad in primele trei. Pentru ca suntem romani si tinem cu ea, speram sa o vedem cat mai mult pe primul loc. Dupa parerea mea este o favorita, este una dintre pretendentele la titlu, depinde cum se va simti acolo. Poate sa fie si favorita numarul 10 la Australian Open, Ostapenko a cata a fost cand a castigat Roland Garros?

M-am uitat si eu la declaratiile Simonei din ultimul timp si mi s-au parut echilibrate si cu sens. Poate sa joace mult mai relaxata. Vad ca pentru ea nu este o presiune numarul 1 mondial, ceea ce e foarte bine”, a declarat Sever Dron, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.