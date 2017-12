Eric, declaratie de dragoste pentru Viitorul: „Nu as lasa echipa asta pentru nimic in lume”

Eric De Oliveira a vorbit inaintea meciului cu FCSB de duminica, si a marturisit ca nu se gandeste inca la vacanta, ci vrea sa incheie cu o victorie acest an.

Brazilianul si-a exprimat incantarea pe care o are fata de mediul in care lucreaza la Viitorul si a marturisit ca nu ar parasi echipa din Constanta „pentru nimic in lume”, pentru ca isi doreste sa cucereasca un trofeu sub comanda lui Gheorghe Hagi.

„Stiu ca ne asteapta un meci dificil, nu ma gandesc absolut deloc la vacanta, vreau sa castigam! Imi doresc sa termin cu bine acest an, unul special pentru mine, fiindca am avut placerea de a lucra cu cei mai buni din tara, am jucat alaturi de fotbalisti care au castigat campionatul in Romania!

Stiu ca orice jucator isi doreste sa ajunga la Steaua, dar acum sunt fericit la Viitorul si n-as lasa echipa asta pentru nimic in lume. Vreau sa ridic si eu un trofeu deasupra capului. Sunt increzator si ma rog in fiecare zi pentru asta”, a declarat Eric, potrivit Telekom Sport.