Cum ii poate aduce Florin Tanase 250.000 de euro lui Gheorghe Hagi, chiar dupa meciul dintre FCSB si Viitorul

Florin Tanase este considerat de catre fostul sau antrenor, Gheorghe Hagi, un jucator complet, iar aceasta calitate l-a facut pe „Rege” sa ii ceara lui Gigi Becali clauze de performanta.

Pe langa suma de transfer de 1,5 milioane de euro, FC Viitorul va mai incasa 250.000 de euro in momentul in care Florin Tanase ajunge la zece goluri marcate in campionat pentru FCSB.

Tanarul fotbalist are pana acum noua reusite, iar duminica, FCSB va juca impotriva campioanei, ocazie buna pentru Tanase de a marca golul cu numarul zece si a-i mai aduce niste bani lui Gheorghe Hagi.

Partida se va disputa duminica, pe Arena Nationala, de la ora 20:00 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.SPTFM.ro.

Florin Tanase are contract cu FCSB pana in luna iunie a anului 2021, iar in urma cu o luna, Becali a mai platit suma de 625.000 de euro catre clubul Viitorul, suma ce reprezinta 30% drepturi federative pe care Hagi le mai avea asupra fotbalistului. Finantatorul FCSB a preferat sa nu ramana dator catre antrenorul campioanei.