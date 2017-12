Cristi Chivu, antrenor cu patalama! Poate sa se angajeze „secund” in Serie A

Fostul international Cristian Chivu si alti opt fosti jucatori, intre care Marco Amelia, Mauro Camoranesi si Luca Toni, au luat examenul pentru licenta UEFA A, a doua categorie de antrenor, pe care l-au sustinut la Coverciano, a anuntat, joi, Federatia Italiana de Fotbal (FIGC).



Chivu, 37 de ani, si colegii lui au facut parte dintr-o grupa de fosti fotbalisti, care au fost admisi scoala de la Coverciano datorita faptului ca au jucat cel putin sapte sezoane in Serie A si au evoluat in peste 180 de meciuri in acest campionat sau au fost campioni mondiali.

Grupa a fost formata din urmatorii fosti jucatori: Marco Amelia, Mauro German Camoranesi, Marco Cassetti, Cristian Chivu, Morgan De Sanctis, Fabio Galante, Amantino Mancini, Angelo Palombo si Luca Toni.

Din 10 octombrie, ei au efectuat 210 ore de cursuri, iar marti au sustinut examenul final, pe care l-au trecut toti.

Dupa ce obtin licenta A, noii antrenori pot pregati echipe din Serie C sau pot fi secunzi la formatii din Serie B si Serie A.

Chivu, care acum este si observator tehnic al UEFA, a jucat la AS Roma, intre 2003 si 2007, si la Inter Milano, intre 2007 si 2014, strangand 200 de prezente in prima liga italiana.